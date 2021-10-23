Бийск: Уровень средней зарплаты в Бийске превысил 28 тысяч рублей
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Стали известны итоги социально-экономического развития Бийска за первое полугодие 2021 года.
Цифры подготовлены управлением стратегического развития и экономики администрации Бийска.
Так, среднемесячная заработная плата по оценке за первое полугодие 2021 года в целом по городу увеличилась с темпом роста 106,5 %.
Уровень средней зарплаты в Бийске составил 28 231 руб. По крупным и средним организациям по данным Алтайкрайстата средняя зарплата составила 33 860 руб.
При этом на конец полугодия задолженность по заработной плате в организациях города составила 1,9 млн руб.
Общая численность занятых в экономике города — 62,6 тыс. человек. Кстати, численность работников крупных и средних предприятий сократилась на 3,5 процента.
А вот официальная доля безработных почти не меняется, составляя 1 % к трудоспособному населению. Это 1200 человек.