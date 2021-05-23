Бийск: Уровень Бии в районе Бийска превысил отметку 450 см над нулем водомерного поста

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В мэрии Бийска сообщили об уровне воды в реке на 14 часов, 22 мая.

Сообщается, что с 8 утра за шесть часов Бия в районе Бийска поднялась еще на 16 сантиметров. Сейчас уровень воды в реке составил 452 сантиметров над нулем водомерного поста.

В начале мая буквально за два дня вода достигла отметки в 520 см, этот показатель стал максимумом 2021 года.

Горожане сообщают, что сейчас в зоне подтопления оказалось садоводство «Бия». Как только уровень воды начал подниматься, вода зашла на дачные участки бийчан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бийск — мой город! (@biysk_moy_gorod)

Плюс 81 сантиметр: вода в реке Бии в районе Бийска продолжает прибывать

08:53, 22.05.2021 2068

Бийский рабочий