Бийск: Уровень образования жителей Алтайского края растет от десятилетия к десятилетию

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Анализ изменений уровня образования жителей края за межпереписные периоды 1970-2010 годов показал рост числа жителей с высшим образованием.

Об этом свидетельствуют данные последних четырех проведенных в стране Всероссийских переписей населения разных лет, сообщает пресс-служба Алтайкрайстата.

Всероссийская перепись населения показала, что уровень образования населения Алтайского края постоянно повышается. Она проходит в стране раз в десять лет и последний раз проводилась в 2010 году.

Анализ изменений уровня образования жителей края за межпереписные периоды 1970-2010 годов показал рост числа жителей с высшим образованием.

Если в 1970 году из 1000 человек в возрасте 15 лет и более, лишь 196 имели высшее, неполное высшее, среднее и среднее (полное) образование, то в 1979 году — 356 человек, в 1989 году – 580 человек, в 2002 году – 730 человек, в 2010 году — 783 человека.

Более половины жителей региона в возрасте 15 лет и более имеют профессиональное образование — высшее, включая послевузовское, среднее и начальное.

За 2002-2010 гг. численность специалистов с высшим профессиональным образованием увеличилась в Алтайском крае почти на треть, со средним профессиональным образованием — на 53,4 тыс. человек или на 9,3%, а количество лиц с начальным профессиональным образованием, напротив, уменьшилось в 2,3 раза.

Впервые по итогам последней переписи населения были получены данные о численности специалистов по ступеням высшего профессионального образования. Из общей численности лиц с высшим профессиональным образованием степень бакалавра имели 11,1 тыс. человек (3,2%), специалиста – 327,1 тыс. человек (95,0%) и магистра 6,2 тыс. человек (1,8%).

Также в ходе последней Всероссийской переписи населения 2010 года была впервые получена численность лиц, имеющих ученую степень. На дату проведения статистического мероприятия в Алтайском крае насчитывалось 4825 кандидатов и 666 докторов наук.

Насколько изменился уровень образования жителей региона за последние годы подскажет ближайшая Всероссийская перепись населения, которая по планам состоится уже в этом году. В числе прочего будет получена статистическая информация о национальности, рождаемости, миграции, языковом составе населения, числе и составе домохозяйств региона.

Бийский рабочий