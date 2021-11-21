Бийск: Уральский геральдист разрабатывает новый герб для Алтайского края

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Вслед за столицей края Барнаулом свой герб может сменить и весь регион

Разработкой проекта нового герба Алтайского края займется уральский художник-геральдист, соучредитель Гильдии геральдических художников Александр Грефенштейн. Правительство заключило с ним контракт в октябре 2021 года, сообщает «Политсибру» со ссылкой на начальника департамента информационной политики, пресс-секретаря губернатора Дмитрия Негреева.

Отмечается, что нынешний герб края был утвержден более двух десятков лет назад – 1 июня 2000 года законом «О гербе Алтайского края».

Герб Алтайского края, утвержденный 1 июня 2000 года

В данный момент герб края представляет собой щит французской геральдической формы. В верхней части герба на лазоревом фоне, символизирующем величие, изображена дымящаяся доменная печь XVIII века. Внизу изображение колыванской «Царицы ваз», которая хранится в Государственном Эрмитаже. Щит герба обрамлен венком золотых колосьев пшеницы.

Однако нарушения некоторых правил геральдики не позволяют внести нынешний герб региона в Геральдический реестр. Исправленный вариант должен быть представлен на рассмотрение депутатов АКЗС до 15 мая следующего года.

Свою работу художник Грефенштейн должен закончить до 15 мая 2022 года. Известно, что он рисовал гербы городов Новая Ладога (Ленинградская область), Выборг, Екатеринбург и других населенных пунктов.

Кстати, совсем недавно решение о смене герба приняли и власти Барнаула. Причиной изменения его стали также ошибки в символике.

Только мы с конем: в Бийске не намерены менять герб города

16:07, 02.08.2021 2584

Бийский рабочий