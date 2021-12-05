Бийск: Уникальный день: полное солнечное затмение и новолуние придутся на 4 декабря

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Сразу два очень важных события произойдут в субботу, 4 декабря

Полное солнечное затмение смогут увидеть жители Земли в субботу, 4 декабря. Однако наблюдать за уникальным явлением смогут не все. В России, в частности, его видно не будет. Частные фазы затмения при хорошей погоде будут видны в Антарктиде, некоторых частях южной части Африки, на юге Южной Америки и в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, сообщает ТАСС.

Ожидается, что явление достигнет максимальной фазы в 10:34 по московскому времени. Полная фаза затмения продлится около 2 минут и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Антарктиды.

Кроме затмения, 4 декабря произойдет и еще одной астрологическое явление — новолуние, которое уже будет заметно всем. Такое совпадение двух важных небесных событий считается уникальным. Астрологи отмечают, что это хорошее время для загадывания желаний. При этом мечты рекомендуется формулировать не в уме. а на бумаге.

Предновогоднее чудо: что хорошего и плохого принесет Новолуние 4 декабря

18:56, 02.12.2021 1272

Бийский рабочий