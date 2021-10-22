Бийск: Умирают 19-летние: реанимация ковид-госпиталя Бийска заполнена тяжелыми больными

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Врачи в «красной зоне» Бийска сейчас работают круглосуточно, реанимация госпиталей переполнена, но пациенты продолжают поступать

Журналисты телеканала «Толк» побывали в ковидном госпитале Бийска. На данный момент его заполняемость – 620 коек, 65 из них — реанимационные, и они полностью заняты. Люди тяжело переносят болезнь.

— Больные очень тяжелые, они имеют, как тяжелую патологию по коронавирусной инфекции, тяжёлое течение пневмонии, так и сопутствующие заболевания, которые ещё больше утяжеляются во время лечения ковидной инфекции, – рассказывает заместитель главврача по МО больницы №2 Бийска Ольга Каурова.

Кто попадает в реанимацию

В реанимацию попадают не только старики. Сейчас самому молодому пациенту — 18 лет. Молодые люди увы не застрахованы и от летальных исходов. Возраст на сегодняшний день не имеет никакого значения, поясняют медики. Ковид «молодеет» не только из-за мутаций инфекции, но и потому, что молодежь чаще посещает общественные места.

— 19-летняя девочка у нас была, она не горожанка Бийска, из другого региона. Поступила в крайне тяжёлом состоянии. К сожалению, был неблагоприятный исход, — говорит Ольга Каурова.

Вакцинированные пациенты в реанимацию попадают гораздо реже. Как правило, это пациенты, имеющие какую-то ещё другую патологию. В основном же все, кто находятся в реанимации – это не привитые горожане. Попав на больничную койку они навсегда меняют своё мнение о болезни.

— Нужно надевать всегда перчатки, маски, менять их, полтора метра держать на расстоянии. Теперь буду всем своим родственникам, друзьям и знакомым об этом говорить. Я не прививался и пожалел об этом. Через полгода пойду обязательно, – говорит один из пациентов госпиталя.

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12:09, 15.10.2021 7202

Врачи работают круглосуточно

Освобождающиеся места в реанимации пустыми не остаются, на них почти сразу же отправляют следующего пациента. Медики могут дежурить по несколько суток подряд.

Главврач больницы №2 Бийска Алексей Карнаухов признается, госпитали испытывают очень большие трудности с кадровым составом. Медики порой не выдерживают нагрузок.

— Кто остаётся, конечно, работают на полную мощность, не жалея себя. Большое им за это спасибо. Большое спасибо молодым специалистам, которые ещё только-только отучились, но уже пришли на работу в таких тяжелейших условиях, помогают работать, иначе бы была катастрофа, – говорит Алексей Карнаухов.

Тяжело не только в реанимации. В приёмном покое медики за четыре часа принимают примерно по 40 пациентов. Врач приемного покоя Виктор Грибанов говорит, что как-то было 76 поступивших пациентов за смену.

«Не прививаюсь, масок не ношу»

Однако многие жители Бийска, несмотря на обострившуюся ситуацию, своего мнения о мерах безопасности не меняют. Журналисты провели опрос на улицах города и многие горожане заявили, что в коронавирус попросту не верят.

— Не прививались. И не хочу маску. Если честно, я не боюсь ничего. На мой взгляд, у того, кто привился, больше шансов заболеть от чего-то другого»; — В Иркутск ездил, в Уренгой ездил. Два года подряд езжу по вахтам, и без маски ездил, и ни разу не заболел, – отмечают некоторые бийчане.

Сегодня Бийск находится на одной из лидирующих позиций по уровню заболеваемости коронавирусом в регионе. Места в госпиталях города заканчиваются, открыт дополнительный морг, принято решение расширить местное кладбище. Однако желающих вакцинироваться больше не становится. А вот свободных мест в ковидных госпиталях скоро не останется совсем.

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14:28, 18.10.2021 6252

Бийский рабочий