Бийск: Украшения первобытных людей нашли археологи в Алтайском крае

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Необычные находки были обнаружены в Денисовой пещере.

В ходе раскопок археологи нашли там подвески из зубов лисиц и бизонов, кольца из бивня мамонта и мрамора, которым около 45 тыс. лет. Об этом ТАСС рассказал главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков.

В этом году археологи работали на новом участке пещеры в южной галерее. В связи с этим, как пояснил ученый, ими было совершено много интересных находок.

— Самые интересные из них — предметы символической деятельности человека, или предметы первобытного искусства. Это подвески из зубов животных: бизон и лисица, в них просверлены тончащие отверстия в основании этих подвесок, кольцо, вырезанное из бивня мамонта, изделия из мрамора, фрагмент браслета и кольца, — сказал Шуньков.

Ранее такие предметы уже находили в пещере, но теперь ученые смогут говорить о их серийном производстве, а не случайном попадании.

То, что денисовцы 45-50 тыс. лет назад могли изготавливать подобные украшения, указывает на их высокий уровеньь эстетических и когнитивных функций. Об этом же говорят обнаруженные ранее следы редких приемов обработки камня, которые появлялись на других стоянка значительно позже.

А вот костей или иных остатков древних людей в этом году ученые не нашли. Самым массовым, исчисляемым тысячами находок, является раздробленный костный материал.

— Сейчас с помощью новейших методик определяется, к какому виду млекопитающих эти кости относились, а так как человек тоже млекопитающее, можно вычленить среди огромного этого массива костей останки, которые принадлежат человеку, — отметил ученый.

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12:42, 06.12.2020 2287

Бийский рабочий