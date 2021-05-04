Бийск: Уже у трех жителей Алтайского края подозревают сибирский клещевой тиф

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За прошедшую неделю 239 жителей Алтайского края пострадали от присасывания клещей.

Всего с начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 419 человек, из них 183 ребенка до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор региона.

В том числе, зарегистрировано три случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослых жителей Барнаула. Ранее сообщалось только об одном случае.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано, сообщают в ведомстве.

— При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в 2,6% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет, — отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ожидается, что мая станет пиком активности клещей. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Роспотребнадзор: на Алтае каждый второй клещ является переносчиком болезней

08:40, 30.04.2021 810

Бийский рабочий