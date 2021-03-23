Бийск: Уже год продолжается расследование травли первой заболевшей COVID-19 на Алтае

4

Екатерина из Барнаула, которая оказалась первой заболевшей коронавирусом в Алтайском крае, рассказала, как живет сейчас.

29 марта исполнится ровно год, как был выявлен первый случай коронавирусной инфекции в регионе. Тогда 39-летняя жительница Барнаула Екатерина, вернувшись с отдыха из Доминиканской республики, настояла на том, чтобы ей сделали тест на COVID, который оказался положительным. Спустя два дня подтвердился тест на коронавирус и у ее мужа.

Однако вместе с фактом выявления первого заболевшего в соцсети оказались слиты все персональные данные женщины и ее мужа, и для семьи началась настоящая травля – как со стороны соседей, так и жителей города и края. Соцсети были переполнены слухами и угрозами в адрес заболевшей. В медицинском документе, просочившимся в сети, сообщалось, что Катерина отказывалась от госпитализации.

Причину утечки персональных данных до сих пор выясняет следствие. Для «Комсомольской правды на Алтае» Екатерина рассказала, как живет сейчас.

— У следователя сегодня огромная папка по этому делу, но виновных так и не нашли, и вряд ли найдут, — рассказала женщина. — Мне недавно даже предлагали забрать заявление, но я не стала. Присылали на телефон и грязные сплетни про то, что у мужа есть беременная любовница, и он заразил ее и якобы лежит эта женщина в той же больнице. Про сына нашего писали, что он ходит по городу и всех заражает, хотя парень в это время служил в армии.

По словам Екатерины, пережить травлю ей помогли близкие и друзья, которые не верили во все эти слухи. Сейчас, когда коронавирусом переболел чуть ли не каждый третий в крае, все это кажется просто смешным, говорит женщина.

За это время в семье Катерины переболели пневмонией ее мама и две тети, болели тяжело, одна из тетушек скончалась. По словам первой пациентки, сама она за этот год даже не болела простудой, но прививки от COVID-19 ставить ни она, ни муж не собираются.

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Алтайском крае

23:28, 29.03.2020 4698

Бийский рабочий