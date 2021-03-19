Бийск: Уже пора: в Алтайском крае клещи могут проснуться уже к концу марта

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Об этом предупреждают специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

В ведомстве напомнили, что в соседней с регионом Республике Алтай уже был зарегистрирован первый случай с присасыванием клеща – пострадала туристка из Новосибирской области. Наступающий сезон активности клещей будет напряжённым, массовый выход насекомых ожидается в ближайшее время, считают в Роспотребнадзоре.

— У нас пока не зарегистрировано ни одного случая присасывания. По многолетним наблюдениям, у нас первые случаи выявляются примерно 23 марта. Это стабильная дата, но все будет зависеть от погоды. Когда станут появляться первые проталины, начнется активность клещей. Энтомологические прогнозы говорят о том, что год будет напряженный. Но клещей с прошлого года осталось немного, и зима была не слишком суровой, поэтому ожидается такая средняя напряженная активность, — рассказала «Вестям-Алтай» Елена Черкашина, главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора.

Пострадать от клещей можно в любом районе края. Еще несколько лет назад в регионе были территории, где не выявляли клещевой энцефалит, то сейчас таких, увы, не осталось. По словам специалистов, у жителей края есть время на завершение вакцинации от клещевого энцефалита, прививку необходимо поставить до начала сезона активности. Кстати, ветеринары предупреждают владельцев собак, что обрабатывать животное от клещей следует уже с того момента, как проклюнулись первые листочки травы.

Специалисты говорят, что обычно в апреле уже бывает 2-3 десятка случаев и сибирского клещевого тифа. Попадают в больницу те люди, кто не обратился к медикам сразу, в день обнаружения клеща. В этом случае заболевания можно было избежать, если бы прямо в день укуса была назначена антибиотикотерапия. Экстренная профилактическое лечение антибиотиками после присасывания клеща – обязательная мера, установленная санитарными правилами.

Добавим, что в прошлом году в Алтайском крае от клещей пострадали более 10 тысяч человек, в регионе было зарегистрировано 20 случаев клещевого энцефалита, один из пострадавших скончался — мужчина поздно обратился за медицинской помощью.

Несмотря на холодный март, на Алтае уже проснулись гадюки

15:15, 17.03.2021 1105

Бийский рабочий