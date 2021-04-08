Бийск: Уж замуж невтерпёж: драмтеатр Бийска закроет сезон нежным водевилем

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Премьерные показы пройдут в последние выходные апреля и на майские праздники.

Русский классический водевиль — один из самых ярких, затейливых и праздничных камешков в богатейшем ожерелье отечественной драматургии ХIХ столетия. Это жанр, полный изящества, прелести, лукавства и неподражаемых любовных перипетий.

Бийский драматический театр под занавес театрального сезона порадует зрителей пьесой в одно действие Федора Сологуба «Беда от нежного сердца». Вот, скажите на милость, что делать молодому человеку, симпатичному, доброму, да еще мечтающему жениться?! Скорей всего вы ответите: «Найти невесту и предложить ей руку и сердце». Но как поступить юноше, сердце которого буквально тает от любви при виде каждой молоденькой девушки?! Здесь и начинаются сложности, поистине, «беда от нежного сердца». Марью Петровну, Катерину Ивановну, Настасью Павловну… всех позвал замуж незадачливый герой!

Яркие краски, забавные персонажи, россыпи светлого юмора вплетаются в незамысловатую, подчас наивную, веселую и искрящуюся озорством, музыкой и песнями историю.

Премьеры пройдут в Бийском драмтеатр 23 и 30 апреля в 18.00, 24 и 25 апреля, а также 1 и 2 мая в 17.00.

Акция Библионочи в Бийске будет посвящена космосу и полету Гагарина

12:42, 07.04.2021 409

Бийский рабочий