Бийск: Уйдем в минус: какая погода будет в Бийске на неделе с 6 по 12 декабря

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Предстоящая неделя принесет на Алтай похолодание и немного снега

Начнется неделя с пасмурной и еще теплой погоды. В понедельник, 6 декабря в Бийске днем термометры покажут −6 градусов. К вечеру немного потеплеет и пойдет снег. Осадки продолжатся и во вторник, 7 декабря. В этот день воздух в Бийске прогреется до нуля градусов, и утренний снег к обеду смешается с дождем.

В среду, 8 декабря на улице заметно похолодает. Температура уже не поднимется выше -9 градусов. Ночью и вовсе может похолодать до −19 градусов. При этом на весь день обещают небольшой снег.

С четверга осадки прекратятся. 9 декабря ожидается до −14 градусов днем и -16 — ночью. Чуть теплее будет 10 декабря — в этот день температура воздуха составит -8 градусов днем и -13 градусов ночью.

Выходные снегом тоже не порадуют. Будет пасмурно, но не слишком прохладно. Суббота, 11 декабря окажется теплее — днем до -7 градусов. А в воскресенье, 12 декабря будет прохладнее — около −12 градусов.

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10:17, 04.12.2021 1159

Бийский рабочий