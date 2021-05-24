ГОРНЯК22 24.05.2021
Алтайский край

Бийск: Уходит: за сутки уровень воды в Бии упал на метр

Горняк22
11 часов Ago

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Рост уровня воды в реках Катунь, Бия и Обь был вызван выпавшими обильными дождями и таянием снегов в верховьях.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на 8 утра 24 мая уровень воды в реке Бия составил 366 см.

Выпавшие осадки и таяние снежного покрова в горах обеспечили интенсивные подъемы уровней воды в реках Бия, Катунь и Обь, а также рост уровней воды в среднем и нижнем течении реки Чарыш.

Обстановка находится на постоянном контроле в Центре управления в кризисных ситуациях, налажен постоянный информационный обмен в тесном взаимодействии с местными администрациями. Организовано круглосуточный мониторинг уровней воды в реках края, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Уходит: за сутки уровень воды в Бии упал на метр 1

Из-за подъема воды в реке Бии в Бийске закрыли понтонный мост

16:27, 22.05.2021 2977

 

Бийский рабочий

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