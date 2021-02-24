Бийск: Уголовное наказание за оскорбление ветеранов могут ввести в России

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В России захотели ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов.

Депутаты Госдумы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, сообщает РИА Новости.

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский подготовили поправки, в которых предлагается признать распространение заведомо ложных сведений о ветеранах одной из форм реабилитации нацизма, закрепить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов, также как и за оскорбление памяти защитников Отечества.

По словам Яровой, законом уже установлена ответственность за распространение «выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы», но пока нет наказания за «унижение чести и достоинства» фронтовиков.

Поправки вносят ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Кроме того, изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.

Бийский рабочий