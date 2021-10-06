Бийск: Учителя назвали поделки учеников самым ценным подарком

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В День учителя педагоги реже всего хотят получать цветы.

Такой вывод сделали аналитики маркетплейса СберМаркет и агентства ResearchMe. Они опросили 1,2 тыс. учителей и родителей детей школьного возраста, чтобы узнать, как обе стороны относятся к подаркам по случаю профессионального праздника.

Выяснилось, что 58% опрошенных считают самым ценным подарком тот, что сделан руками учеников. Также желанным подарком являются сертификаты на косметику или услуги, о чем заявили 41% женщин и 21% мужчин, мелкая бытовая техника или гаджеты — для 19% мужчин и всего 9% женщин. Оказались среди желанных подарков и мелочи для дома: женщины будут рады ароматическим свечам, текстилю (22%) и вещам для рукоделия (17%), а мужчины — наборам продуктов (17%).

Подарком, который ждут меньше всего оказались цветы: 47% опрошенных считают, что они стоят дорого, а вянут быстро, сообщает ТАСС.

При этом самым частым подарком, которые ученики выбирают для учителя является шоколад, конфеты и другие сладости, а также цветы. Чуть более трети учителей вообще не получают подарков на 1 сентября и День учителя. 15% преподносят единый подарок от класса, 17% — только от отдельных учеников.

СберМаркет выяснил, что для учителей чаще всего покупают конфеты, сладкие подарочные наборы, шоколад, торты, пирожные, чай, кофе, подарочные наборы со средствами для лица и тела, волос.

Любимому педагогу: идеи подарков на День учителя

19:57, 29.09.2020 2682

Бийский рабочий