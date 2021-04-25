Бийск: Ученые назвали простой продукт, который снижает риск заболеть раком до 45%

0

18 граммов грибов, съедаемых ежедневно, на 45 процентов уменьшают вероятность возникновения злокачественных новообразований.

Американские учёные выяснили, что регулярное употребление грибов в пищу на 45% уменьшает возможность появления раковых опухолей. Результаты исследования опубликованы в Advances in Nutrition их приводит «Газета.ру».

Специалисты изучили данные 17 экспериментов, проводимых с 1966 года. Общее количество испытуемых пациентов с онкологией составило больше 19,5 тысяч. Целью исследования было выяснить, какое влияние оказывает употребление грибов на развитие в организме онкологии.

Результаты проделанной работы показали, что эрготионеин, главным источником которого являются грибы, способен выступить в качестве сильного антиоксиданта. Его можно назвать настоящим «защитником клеток». Как отмечают учёные, регулярно восполняемые запасы природных антиоксидантов помогут защитить организм от окислительного стресса, тем самым снижая риски появления рака.

Так, исходя из исследования, 18 граммов грибов, съедаемых ежедневно, на 45 процентов уменьшают вероятность возникновения злокачественных новообразований. При этом употреблять в пищу можно абсолютно любые виды этого продукта.

Бийский рабочий