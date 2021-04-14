Бийск: Ученые зафиксировали пугающие темпы изменения климата в России

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Росгидромет предупредил, что потепление климата в России ускорилось.

Росгидромет опубликовал ежегодный доклад о состоянии климата на территории России в 2020 году. С учетом информации за прошлый год в России прирост температуры за десять лет составил 0,51 градуса Цельсия. В среднем по миру этот показатель равен 0,18 градуса.

— У нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений, – пояснил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что тенденция может не сохраниться, но есть риски того, что показатели не только удержатся, но и будут нарастать.

Катцов напомнил, что изменения климата способны вызвать опасные природные явления. Среди них таяние льда в Арктике и ледяных покровов на Северном морском пути.

Бийский рабочий