Бийск: Учёные выяснили, что зелёный чай и кофе спасают от инсульта • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Пациентам, пережившим инсульт и сердечный приступ, полезно пить зеленый чай и кофе, чтобы предотвратить повторение приступов.

Как показало исследование, опубликованное 4 февраля в журнале Stroke, ежедневное употребление кофе и зеленого чая помогает перенести последствия инфаркта и инсульта, снижая риск смерти от их последствий. В долгосрочной перспективе напитки позволяют предотвратить сердечные приступы и инсульты у людей, которые пока не столкнулись с этими заболеваниями.

Свойства зеленого чая и кофе неоднократно попадали в фокус внимания ученых, и польза напитков доказывалась и прежде, особенно в отношении здоровых людей. Новое исследование было нацелено именно на постинсультных и постинфарктных пациентов.

— Существует острая потребность в научных подтверждениях (пользы кофе и чая) для людей, переживших инфаркт и инсульт, учитывая фактор быстрого старения населения и необходимость увеличения продолжительности жизни, говорят авторы исследования.

Чтобы выяснить наверняка, ученые проанализировали медкарты более 46 тыс. пациентов из Японии в возрасте от 40 до 79 лет, где 60% составляли женщины. Участников попросили внести в анкеты информацию об образе жизни, диете и хронических заболеваниях. Затем добровольцев разделили на группы: в первую попали пациенты, которые перенесли инсульт, во вторую — инфаркт миокарда, в третью — здоровых добровольцев без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. С их данными сопоставили информацию о количестве и частоте употребления зеленого чая и кофе. Результаты основывались на универсальном объеме напитков: в средней чашке чая 100 млн жидкости, а в чашке кофе — около 150.

Выяснилось, что снизить риск повторения инсульта или инфаркта на 62% помогают не менее семи чашек зеленого чая в день. Минимум одна чашка кофе в день снижает риск смерти от последствий приступов на 22%. Статистически значимой связи потребления чая и кофе с рисками сердечно-сосудистых заболеваний у третьей группы добровольцев не выявилось.

Важно заметить, что в Японии зеленый чай обычно заваривают без сахара, а в кофе сахар добавляют. Но наиболее полезные свойства напитки проявляют, если в них и вовсе не добавлять сахар.

Бийский рабочий