ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Бийск: Ученые из Бийска нашли новый способ получения полезных веществ из облепихи

Горняк22
13 минут Ago

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Разработка уже получила патент

Ученые из Бийска в ноябре получили патент на способ фракционирования комплекса биофлавоноидов облепихового шрота.

Новый способ относится к фармацевтической промышленности и может быть применен на предприятиях отрасли. Изобретение отличается от ранее запатентованных сокращением количества вспомогательных операций, а также позволяет отказаться от использования токсичных элюентов – метанола, ацетонитрила, хлорорганических растворителей и их труднорегенирируемых смесей.

В настоящее время в лаборатории синтеза и выделения природных и биологически активных веществ Бийского технологического института успешно прошли испытания по реализации предложенного способа фракционирования комплекса биофлавоноидов облепихового шрота, а также подписано соглашение по апробации предлагаемого технического решения в условиях действующего производства, сообщает министерство экономического развития региона.

Ученые из Бийска нашли новый способ получения полезных веществ из облепихи1

В Алтайском крае выросло производство лекарств и БАДов

08:54, 27.07.2021 2092

 

Бийский рабочий

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