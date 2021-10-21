Бийск: Участники драки у «Офиса» в Бийске не смогли обжаловать приговор суда

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Апелляционный суд признал законным и обоснованным приговор в отношении двух жителей города, осужденных за покушение на убийство.

Инцидент, произошел в Бийске ночью 8 февраля 2020 года: на входе в ночной клуб «Офис» избили человека, а затем засунули его в багажник и увезли.

В судебном заседании было установлено, что осужденные напали на потерпевшего, нанесли множественные удары в область головы, высказали угрозу убийством, применив физическую силу. Волоком переместили его в багажное отделение автомобиля, а затем вывезли в безлюдное место для дальнейшего осуществления умысла на убийство, однако, не смогли довести свои действия до конца, так как потерпевший сумел оказать активное сопротивление и скрыться с места происшествия.

Приговором суда за совершение вышеуказанного преступления им назначено наказание в виде длительных сроков лишения свободы. ​​​​​Обвиняемые пытались обжаловать приговор, однако апелляционный суд оставил его без изменения.

— Суд апелляционной инстанции признал законным и обоснованным приговор Бийского городского суда в отношении двух жителей города, осужденных по ч.3 ст.30, п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц), — сообщили в региональной прокуратуре.

С танцпола – в багажник: разборки у бийского клуба закончились похищением

12:03, 13.02.2020 10154

Бийский рабочий