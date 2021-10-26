Бийск: Убывающая луна в октябре: что можно и нельзя делать до 4 ноября

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С 21 октября по 4 ноября луна будет убывать.

Луна в Раке — 26 и 27 октября

Эти дни отлично подойдут для того, чтобы провести их в одиночестве и проанализировать свое состояние. Стоит задуматься о духовном развитии, проанализировать свои чувства и эмоции, простить обиды. Этот период хорошо подойдет для начала отношений и дружбы.

Луна во Льве — 28, 29 и 30 октября

Эти дни могут оказаться довольно сложным периодом. Чтобы пройти его в гармонии стоит набраться сил и не поддаваться эмоциям. Не стоит много нервничать, а так же совершать импульсивные покупки.

Луна в Деве — 31 октября, 1 ноября

Период, когда лучше не отходить от намеченного плана. Беритесь за те дела, в которых вы точно уверены и отложите то, в чем сомневаетесь. Дни благоприятны для завершения старых дел и начала новых.

Луна в Весах- 2, 3 ноября

Постарайтесь заняться рабочими вопросами. Лучше всего они будут решаться в одиночку и без лишнего хвастовства. Делайте все тихо, не делитесь планами. В эти дни не стоит конфликтовать и грустить, предупреждают эксперты сайта dailyhoro.ru.

Луна в Скорпионе — 4 ноября

Накануне Новолуния лучше посвятить время отдуху и пополнению энергии. Закончить дела. День может повлиять на обострение конфликтов, поэтому лучше провести его в одиночестве.

Андрон Звездочет. Почему день 25 октября по приметам считается несчастливым

06:42, 25.10.2021 451

Бийский рабочий