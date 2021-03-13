Бийск: Уборку дорог и вывоз снега обсудили на общественной палате в Бийске

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Дорожная тема стала самой обсуждаемой на заседании.

Практически через две недели в Бийске заканчивается действие контрактов на содержание дорог. При этом уже сейчас объёмы по вывозу снега исчерпаны. Чиновники заключают дополнительные договоры со сторонними организациями. То, как в городе убирают дороги и вывозят снег, обсудили на общественной палате.

Дорожная тема стала самой обсуждаемой. Очень много вопросов возникло к представителям администрации, которые занимаются составлением контрактов — они не продуманы и в них много недочетов. Те же объемы выполненных работ, по сравнению с предыдущими годами существенно ниже.

Лидия Громогласова: такой ситуации с уборкой снега в Бийске давно не было

15:16, 11.03.2021 4318

Бийский рабочий