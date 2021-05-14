Бийск: Уборка номера: в Алтайском крае перед началом турсезона не хватает горничных

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Турбазы и кемпинги Горного Алтая ждут женщин и девушек, обещая за месяц от 20 до 30 тысяч рублей заработной платы.

Сервис Зарплата.ру изучил, какие вакансии стали наиболее востребованы в преддверии туристического сезона в Алтайском крае. Как выяснилось, больше всех алтайскому туристическому рынку сегодня нужны горничные.

Работодатели ищут горничных в гостиницы, пансионаты, гостевые дома и турбазы. Количество вакансий на сервисе превысило допандемийный показатель в шесть раз.

— В период закрытия границ российский туристический и ресторанный рынок столкнулись с острой нехваткой персонала – сегодня в этих сферах представлено около 20 000 вакансий по всей стране. В апреле количество предложений на Зарплате.ру в этих категориях в Алтайском крае превысило допандемийные показатели в 3 раза, — сообщает сервис.

Большинство вакансий не требуют опыта работы, а многие работодатели готовы рассматривать иногородних кандидатов. Работодатели предлагают проживание на месте и зарплату в среднем 20-30, иногда 40 тысяч рублей.

Помимо Алтая высокий спрос на горничных на туристических объектах Байкала, куда россияне массово поедут этим летом. Чуть меньшую динамику демонстрируют вакансии пекарей (рост в 4 раза) и поваров (рост в 3 раза).

Бийский рабочий