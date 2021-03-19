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Алтайский край

Бийск: Убирая снег, дорожники Бийска сдвигают его завалы к теплотрассам

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

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Об этом рассказали и показали в Телеграм-канале СГК Бийск.

Накануне ожидаемого потепления в городе активно работает снегоуборочная техника. Однако в Приобском районе города организации снег с территории не вывозят, а перемещают его к обочинам дорог и в места прохождения теплотрасс, что создает риски порывов на трубопроводах и крайне опасно в отопительный сезон. Так, например, случилось на улице Можайской, видео с которой опубликовано в Телеграм-канале.  

— Мы призываем жителей города, а также руководителей всех форм собственности более ответственно отнестись к контролю за производством снегоуборочных работ, — обратились представители СГК Бийска к бийчанам. — Водителям автотранспортных средств и снегоуборочной техники напоминаем, что при обнаружении течи, сильного парения, размыва проезжей части категорически запрещается приближаться к месту повреждения.

О любых дефектах на тепловых сетях или смещенных люках на автодорогах и тротуарах необходимо сообщать по тел.  (3854)43-23-63.

Убирая снег, дорожники Бийска сдвигают его завалы к теплотрассам1

Пошла жара: в субботу и воскресенье воздух в Алтайском крае прогреется до +15

11:47, 18.03.2021 2183

 

Бийский рабочий

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