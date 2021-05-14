Бийск: Убираешь – захвати побольше: власти Бийска изменили правила благоустройства

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В Бийске рассказали о новых правилах благоустройства для жителей и предпринимателей.

На заседании общественной палаты обсудили вопросы благоустройства и озеленения внутриквартальных территорий. О результатах работы управления ЖКХ отчиталась Ирина Скобкова, и.о. начальника МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ администрации Бийска»:

– У нас утверждены требования к порядку благоустройства на придомовых территориях. Юридические лица и индивидуальные предприниматели также обязаны осуществлять благоустройство принадлежащей им собственности. Не только в границах участка, но и в границах прилегающей территории.

Два года назад мы внесли изменения в правила, добавив такое понятие, как «прилегающая территория». Для каждого объекта она своя, и порой доходит до 25 м. То есть нужно наводить порядок не только в рамках своей отмежеванной территории, но и на территории, которая определена по правилам благоустройства.

По статистике управления ЖКХ за два прошедших года, приживаемость саженцев в Бийске составила 60%.

Ирина Сергеевна отметила, что такой подход не всегда находит понимание со стороны юридических лиц. отчасти потому, что не предусмотрена административная ответственность.

– По правилам благоустройства у нас предусмотрено всего девять пунктов, по которым мы можем привлечь к административной ответственности. Боремся, выдаем предписания, разговариваем с предпринимателями. Но в целом, понимание есть, – заключила она.

Спикер напомнила, что на территории города действует грант по озеленению придомовых территорий: подать заявку на участие может как управляющая компания, жители, так и юридическое лицо. Грант предусматривает оборудование детских элементов игровых площадок, озеленение, малые формы ландшафтных дизайнов.

– Что касается посадки новых деревьев, то сейчас у нас будет осуществляться большой закуп саженцев, по количеству мы уже определились, решаем по видам, которые облагородят вид города. Будем раздавать желающим, на эти цели уже определено финансирование, количество заявок не ограничено.

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08:06, 27.04.2021 1019

Бийский рабочий