Бийск: У «контактных» россиян без симптомов больше не будут брать тест на коронавирус

3

Тестировать контактировавших с зараженных коронавирусом теперь не будут

Россияне, контактировавшие с больными коронавирусом, теперь должны сдавать ПЦР-тест только при проявлении симптомов. Это следует из постановления главы Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

— Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования на COVID-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19, – говорится в документе.

Кроме того, если за время изоляции у контактного лица не проявилось никаких симптомов, то его выписывать будут без тестирования.

Роспотребнадзор дал рекомендации, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

09:57, 07.11.2021 1475

Бийский рабочий