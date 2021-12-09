Бийск: У «контактных» россиян без симптомов больше не будут брать тест на коронавирус
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Тестировать контактировавших с зараженных коронавирусом теперь не будут
Россияне, контактировавшие с больными коронавирусом, теперь должны сдавать ПЦР-тест только при проявлении симптомов. Это следует из постановления главы Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.
— Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования на COVID-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19, – говорится в документе.
Кроме того, если за время изоляции у контактного лица не проявилось никаких симптомов, то его выписывать будут без тестирования.
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09:57, 07.11.2021 1475