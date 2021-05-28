Бийск: У здания школы №25 в Бийске появится новая крыша

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За лето в бийской школе №25 проведут капитальный ремонт кровли.

Новая шатровая кровля появится в школе на ул. Горно-Алтайской.

Документы на ее ремонт подготовили еще в 2019 году, указав все дефекты: листы кровли — в сколах и трещинах, водосточные желоба местами отсутствуют, вентиляционные шахты разрушены, утеплитель либо отсутствует, либо не соответствует современным требованиям, карнизная кладка кое-где разрушается.

Ремонт кровли запланировали на лето 2021 года. Город готов выделить на это 15,5 млн руб., при этом подрядчик, победивший в тендере, пообещал выполнить работы подешевле – за 13,2 млн руб.

Ремонтом займется барнаульская компания «СК гарант», специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий.

Отремонтировать стропильную систему, поставить кровлю и новую водосточную систему подрядчик должен будет до начала нового учебного года. Крайний срок сдачи объекта в муниципальном контракте – 20 августа.

На выполненные работы и применяемые материалам будет действовать гарантия в течение 5 лет.

Бийский рабочий