Бийск: У трех категорий пенсионеров с 1 декабря 2021 года повысятся пенсии

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В Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили, что автоматическая индексация выплат с 1 декабря ожидает три категорий пенсионеров

Автоматическая индексация выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

Пересчет пенсии положен тем гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, увеличенная составит 12 088 рублей 96 копеек.

На прибавку вправе рассчитывать те пенсионеры, которые работали вплоть до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. Дело в том, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий не сразу, а только на четвертый месяц. Таковы особенности принятия решений в ПФР: сначала в фонд поступает отчет от работодателей, в котором пенсионер все еще числится работающим. Информация об увольнении «доходит» до ведомства только через два месяца, после чего месяц уходит на принятие решения об увеличении пенсии. А далее пожилой человек уже получает выплату в новом размере.

Кроме того, прибавка к пенсии будет у тех, кто подавал заявления на перерасчет. Такой перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором принято заявление со всеми необходимыми для перерасчета документами (то есть, в ноябре текущего года). Пенсия будет пересчитана, если для этого предоставлены все подтверждающие документы. Например, это могут быть пожилые граждане, которые заявили о наличии у них несовершеннолетних иждивенцев. За каждого можно получить по 2 014 рублей в месяц в виде прибавки к пенсии, но не более чем за трех детей сразу.

Добавим, что в настоящее время пенсия формируется из двух частей: накопительной и страховой. Страховая пенсия считается базовой. Она складывается из средств, которые работодатель вносит на пенсионный счет застрахованного работника. Потом они возвращаются ему в виде ежемесячной пенсии. Накопительная часть пенсии — это надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования.

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16:08, 27.11.2021 805

Бийский рабочий