Бийск: У ТРЦ «Ривьера» в Бийске начали устанавливать «антидрифтерные» блоки

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Вчера на парковке у торгового центра появились окрашенные в желтый цвет бетонные полусферы

Как рассказали в пресс-центре администрации города, жалобы на гонщиков постоянно поступали в администрацию Бийска.

— Вчера здесь начали устанавливать искусственные препятствия. Спасибо предприятиям города, которые оказали поддержку и частично решили этот вопрос. Ряд предприятий также отнеслись к этой проблеме с пониманием и при их поддержке работы по устранению проблемы будут продолжены, — рассказали в пресс-центре.

Как правило, бийские стритрейсеры сейчас собираются на парковках у магазина «Лента» и «Ривьера», тему ночного шума уже поднимали и на заседании городской Думы. Мэрия обещала разобраться с этим еще в весенне-летний период.

Бетонные полусферы позволят пользоваться парковкой, но устраивать заезды там уже не получится. Правда, есть одно «но»: в зимнее время ограничители будут мешать тракторам со щетками убирать снег, а его, как мы помним за две последние зимы, в Бийске бывает ну очень много.

Антидрифт: на парковке у ТРЦ «Ривьера» в Бийске устанавливают ограничители

08:08, 18.09.2021 3679

Бийский рабочий