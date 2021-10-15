Бийск: У нас все хорошо: в Бийске подвели итоги ремонта парковых и дворовых территорий

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По программе «Комфортная городская среда» в Бийске завершено большинство планируемых объектов, и со всеми подрядчиками уже рассчитались

Контракты по паркам выполнены и оплачены «на все 100%». Так же, как и дворы.

– Единственное, остался двор по пер. Красноярский, 30/1, – поясняет Ирина Скобкова, начальник управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства администрации Бийска. – Это двор был дополнительный, переходящий с 2020 года. На этой неделе подрядчик его завершит. По показателям 2021 года, которые ставили по соглашению: 20 дворовых территорий и 4 общественные, мы выполнили все.

По договору, основными парками были Строителей и площадь 9 Января. Дополнительно проведены работы в Нагорном и Котельщиках. Сверх установленным показателям вышел и фонтан у ГДК.

Парк строителей Фото: Сергей Кулыгин

Кстати, набережная в парке за Ривьерой, – это тоже дополнительный объект 2021 года. Сейчас там ведутся работы по прокладке брусчатки, освещение уже проведено.

– Подрядчику поставлен срок – 1 ноября, и к этому времени все будет сделано. В этом году у нас все хорошо, – уверенно заявляет Ирина Сергеевна.

По ее словам, в прошлом году все не заладилось из-за сложной эпидемиологической ситуации, когда не хватало людей, были и другие сложности. Парк за «Ривьерой» обещают полностью доделать уже в следующем году. А пока инициативная группа «с Зеленки» по-прежнему контролирует процесс: жители района обращаются с вопросами по уборке мусора, посадке деревьев.

– У нас на руках уже есть заключение экспертов, где указано, какие работы произведены были качественно, а какие – нет, – объясняют затянувшийся здесь процесс в администрации города. – С учетом данных рекомендаций и будет выполнен проект.

Парк на Зеленом Клине Фото: Сергей Кулыгин

Эксперты нашли недочеты на объекте практически везде: и в брусчатке, и в малых архитектурных формах, и даже клумбах. Где-то вообще просто пересмотрели концепцию, и сделали современнее.

А вот набережная почти закончена, и останется в таком виде. Потому что проект по укреплению откосов выполнен еще в начале года, а оставшиеся работы по брусчатке, освещению и малым формам завершат уже в новом, 2022г. Парк совершенно точно доделают, финансирование осуществляется в полном объеме: на реализацию данного объекта в крае дополнительно дали 5 млн. рублей.

Зато с набережной: часть территории за «Ривьерой» благоустроят в этом году

16:02, 07.09.2021 2961

Бийский рабочий