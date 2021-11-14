Бийск: У жителей Алтайского края есть еще сутки, чтобы принять участие в переписи

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14 ноября завершается первая цифровая Всероссийская перепись населения

Как рассказали в пресс-службе Алтайкрайстата, итоги переписи населения могут изменить жизнь — на основе полученных сведений переписи в ближайшие 10 лет будут принимать государственные и социальные программы. Новое жилье, школы, больницы строят исходя из данных переписей населения. Это самая точная информация, которая не отражена в административных источниках.

— Еще не поздно стать ее участником и повлиять на будущее страны. Впервые у жителей России, Алтайского края и Республики Алтай есть возможность переписаться онлайн на портале Госуслуг. В сегодняшних условиях это не только быстрее и удобнее, но и безопаснее для себя и здоровья окружающих, — пояснили в ведомстве.

Перепись населения в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Принять в ней участие можно и дома, дождавшись переписчика. На территории Алтайского края в работе задействовано 4833 переписчиков, контролеров, инструкторов и уполномоченных, в Республике Алтай — 477 человека. Привлечены также студенты, представители казачьего сообщества. Эти люди обходят квартиры и дома, дежурят на переписных участках – в непростых условиях. Это очень большой и нелегкий труд.

— С целью профилактики рисков, связанных с распространением короновирусной инфекции (COVID — 19) и создания условий для безопасного участия населения в переписи, всему персоналу обеспечена максимальная защита: они получают маски, перчатки, проходят регулярное ПЦР- тестирование. Разработана памятка по соблюдению противоэпидемиологических мер, — сообщает руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова.

Перепись населения в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

По ее словам, вся информация, собираемая через планшеты и портал Госуслуг, сразу попадает в базу данных в обезличенном виде. За счет цифровизации полные результаты переписи будут опубликованы в рекордно короткие сроки (в 3–4 раза быстрее, чем по итогам переписи-2010) — в декабре 2022 года.

Как работают переписчики в частном секторе Бийска

11:45, 11.11.2021 2894

Бийский рабочий