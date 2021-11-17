ГОРНЯК22 17.11.2021
Алтайский край

Бийск: У жителей Алтайского края осталась неделя, чтобы задать вопрос губернатору

Горняк22
7 часов Ago

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Ровно через неделю, 23 ноября, в Алтайском крае состоится прямая линия с главой региона Виктором Томенко

Сбор вопросов, адресованных губернатору, продолжается. На сегодняшний день уже поступило больше тысячи обращений.

Вопрос от жителей региона принимают двумя способами:

можно с 9 до 18 часов позвонить по телефону горячей линии 8-800-302-33-21. В крае создан кол-центр, где работающие в нём волонтёры принимают звонки и записывают все вопросы

обратиться к губернатору можно через интернет-ресурс: tomenko.alregn.ru. Здесь к текстовому сообщению можно добавить фото или видео. Воспользоваться сайтом могут только граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг. В дальнейшем официальный ответ придет в личный кабинет.

— Губернатор в прямом эфире ответит на те вопросы, которые наиболее часто повторяются, на наиболее острые вопросы. Их будут принимать до конца трансляции прямой линии. Все жители края, кто обратился с вопросами, получат ответы либо от губернатора, либо от органов власти, — рассказал Дмитрий Негреев, начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике.

Чаще всего обращения жителей региона касаются проблем здравоохранения, транспорта, ЖКХ и соцзащиты.

Прямая линия с главой региона состоится 23 ноября и будет транслироваться сразу на нескольких каналах – ОТР, «Катунь-24», «Россия-24» и «Толк».

У жителей Алтайского края осталась неделя, чтобы задать вопрос губернатору1

Прямая линия: какие вопросы задали жители Бийска и Барнаула губернатору Томенко

10:37, 12.11.2021 3695

 

Бийский рабочий

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