Бийск: Взвейтесь кострами: 19 мая пионерской организации исполнилось бы 99 лет
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Сегодня многие бийчане поздравили друг друга с Днем пионерии.
Этот праздник связан с детством старшего поколения и вызывает тёплые воспоминания о сборе макулатуры и металлолома, помощи старшим и поддержке младших. Пионер должен был быть примером во всем.
В этом году пионерия, в которой во времена СССР состояли практически все дети от 9 до 14 лет, отметила бы 99 лет. Как это было и чем полезен прошлый опыт для нового, подрастающего поколения?
Корреспонденты Бийского телевидения и телеканала «Толк» сегодня вспомнили о пионерском опыте прошлого.
Всегда готов: 10 фотографий из пионерского прошлого Бийска
08:12, 19.05.2021 2726