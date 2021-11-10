ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Бийск: Взгляд в прошлое без печали: некрополист рассказала о кладбищах Бийска

Горняк22
44 минуты Ago

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Все существующие в Бийске некрополи (кроме Северного кладбища) являются закрытыми. Но закрытые – не значит забытые и разрушенные

Кладбище – это особенное место. Для отдельных людей атмосфера кладбища является угнетающей. Кто-то считает, что бывать на кладбищах лучше как можно реже или не бывать совсем, чтобы не вспоминать о грустном.

А что, если посмотреть на кладбища иначе? Сделать это помогут некрополисты – люди, увлекающиеся поисково-исторической работой с могилами. Евгения Жданова – одна из таких людей. Она изучает историю и современность похоронной индустрии разных стран мира. Особый интерес у неё к кладбищам Бийска. Чем они занятны, Евгения рассказала «БР».

Не хобби, а наука

— В  любом городе, у каждого погоста есть своя история, свои тайны и легенды. Старинные некрополи многогранно отражают национальную культуру региона.

Благодаря кладбищам можно многое узнать об истории той или иной местности, о жизни и судьбах живших там людей. Исходя из этого, мне кажется, что кладбище – это место связи поколений,  место, где можно узнать много  нового об истории родного города или края. 

Существует даже специальная наука, некрополистика.  Главным предметом исследования некрополистики являются кладбища, их описание, изучение и сохранение.Взгляд в прошлое без печали: некрополист рассказала о кладбищах Бийска1 Фото: Анна Сабанова

Междисциплинарно некрополистика взаимодействует  с различными науками, например, архитектурой, искусством, краеведением, генеалогией, эпиграфикой и многими другими.

Когда-то в России  некрополистика была хорошо известна и относительно развита. Публиковались как отдельные статьи, так и фундаментальные сводные труды по центральным и провинциальным некрополям Российской империи. Однако, в советское время подобные исследования стали считаться не соответствующими идеологии того времени. Антирелигиозная пропаганда, закрытие и уничтожение тысяч церквей,  монастырей, некрополей и погостов привели к утрате огромного пласта национальной исторической памяти.

Взгляд в прошлое без печали: некрополист рассказала о кладбищах Бийска2 Фото: Анна Сабанова

Возрождение интереса к некрополистике произошло в 1990-2000 годах. Было создано много сайтов, издано большое количество книг, посвященных как общим некрополистическим исследованиям, так и отдельным конкретным кладбищам.  Так, многие современные исследователи-некрополисты «выросли», изучая книги В.Ф. Лапы, Д.И.Фикса, А.В.Кобака, Ю.В.Пирютко и сайты «Новодевичье кладбище», «Могилы знаменитостей», «Они тоже гостили на земле…» и других.

В 2007 году было создано Российское общество некрополистов. В своей деятельности общество ставит множество задач, среди которых: поиск могил людей, оставивших заметный след в истории определенного региона или всей страны;  обеспечение сохранения подобных захоронений; составление реестра могил, нуждающихся в реставрации и уходе и так далее.

На кладбищах есть жизнь

 — Некрополисты  —  люди совершенно разных профессий, но всех их объединяет одно – большая любовь к истории и культуре.

Исследования некрополиста (неважно, в каком регионе и на каком кладбище), это всегда – про жизнь.  Это возможность сохранить память о тех людях, которые жили когда-то, которые оставили свой след в истории или  чьей-то судьбе, даже если  они забыты или их имена не настолько известны большинству.

Взгляд в прошлое без печали: некрополист рассказала о кладбищах Бийска3 Фото: Анна Сабанова Город Бийск – один из старейших городов Западной Сибири, здесь жили многие интересные личности, поэтому  городские кладбища, безусловно, представляют определённую историческую ценность

Например, в городе находится один из старейших некрополей Западной Сибири – Вознесенский (Старое нагорное кладбище).  Согласно исследованиям захоронения в этом некрополе проводятся с 70-ых годов XVIII века. Известно, например, что в Новосибирске, Барнауле, Томске, Кемерове, Новокузнецке некрополи тех же лет разрушены, на их месте построены парки, заводы, дома.

Вознесенское кладбище4 Вознесенское кладбище Фото: Евгения Жданова

Именно на этом кладбище нашли свой последний приют известные в Бийске в XIX – начале XX века личности, которые когда-то сделали город заметным торговым и православным центром Сибири. Это представители всех наиболее известных купеческих семей Бийска, предприниматели, меценаты, почётные граждане города: Ассановы, Осиповы,  Сычёвы, Кузнецовы, Бахтины, Пискарёвы, Андреевы  и многие другие представители бийской интеллигенции.

Могила Василия Николаевича Осипова5 Могила Василия Николаевича Осипова Фото: Евгения Жданова

На некогда существовавшем в заречной части города Покровском кладбище похоронен Вацлав Ярузельский – отец первого президента посткоммунистической Польши Войцеха Ярузельского. Войцех Ярузельский имел большое желание найти могилу отца и обращался за помощью к бийским органам власти. 

Захоронения на Покровском кладбище перестали производиться с 50-х годов, а к концу XX века кладбище пришло в запустение и на его территории стали возводить различные постройки, в том числе, пятиэтажный жилой дом.

Точное местонахождение могилы Ярузельского-старшего пока установить не удалось.

На Заречном кладбище был установлен кенотаф Вацлаву Ярузельскому (кенотаф — памятник, считающийся надгробным, но находящийся там, где не содержатся останки покойного, — прим.Евгения Жданова), а также коллективный памятник полякам, умершим в Бийске в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Польские памятники6 Польские памятники Фото: Евгения Жданова

В мае 2005 года Войцех Ярузельский посетил Алтайский край и побывал на Заречном кладбище в г. Бийске, где возложил цветы к вышеназванным памятникам.  В городе бывшего польского президента встречали  губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов, ветераны Великой Отечественной войны, представители польской диаспоры.

Войцех Ярузельский и Михаил Сергеевич Евдокимов7 Войцех Ярузельский и Михаил Сергеевич Евдокимов Фото: zolotoslovo.ru На сегодняшний день все существующие в Бийске некрополи (кроме Северного кладбища) являются закрытыми.  Но закрытое – не значит забытые и разрушенные.

На всех кладбищах продолжают производиться захоронения, правда, только рядом с существующими семейно-родственными могилами. Погребения совершаются в пределах установленных оград, при наличии достаточного места для новой могилы.

Уберечь кладбища от гибели

 — Многие краеведы продолжают изучение истории и тайн  как разрушенных, так и существующих в настоящее время бийских кладбищ. Далеко не до конца изучены некогда существовавшие в городе конфессиональные кладбища.

Конечно, состояние закрытых бийских некрополей оставляет желать лучшего. Стоит ли их сохранять? Стоит ли продолжать их изучение? Мне кажется, ответ очевиден.

Взгляд в прошлое без печали: некрополист рассказала о кладбищах Бийска8 Фото: Анна Сабанова

Историки-некрополисты А.В. Кобак и Ю.М. Пирютко в своей книге «Исторические кладбища Санкт-Петербурга» отмечают: «Чтобы уберечь исторические кладбища от полной гибели, необходимо заново осмыслить место и значение некрополя в нашей духовной жизни. Некрополь – город мертвых – это пространство особого порядка, сохранение которого в его целостности имеет непреходящее социально-нравственное значение.

Упадок некрополя – симптом духовной болезни всего общества. Надо не только совершенствовать законодательство об охране памятников, но возродить в современном обществе уважительное отношение к самому месту кладбища, выражающему идею связи поколений и исторической преемственности….» И с этим нельзя не согласиться.

Взгляд в прошлое без печали: некрополист рассказала о кладбищах Бийска9

Могил не видно: бийчане пожаловались на неубранные от мусора городские кладбища

14:38, 11.05.2021 2602

Бийский рабочий

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