Бийск: Вузы в России самостоятельно определят формат выпускных экзаменов в 2021 году

0

Вузы будут принимать решение исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе.

В 2021 году российским вузам предстоит самостоятельно определить формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Решение будет приниматься вузом с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте РФ. Вузы вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при проведении государственных аттестационных испытаний.

Напомним, с 7 февраля Минобрнауки РФ разрешило подведомственным вузам вернуться к очным занятиям по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и с учетом особенностей распространения коронавируса в конкретном регионе.

Бийский рабочий