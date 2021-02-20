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Бийск: Вузы в России самостоятельно определят формат выпускных экзаменов в 2021 году

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

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Вузы будут принимать решение исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе.

В 2021 году российским вузам предстоит самостоятельно определить формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Решение будет приниматься вузом с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте РФ. Вузы вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при проведении государственных аттестационных испытаний.

Напомним, с 7 февраля Минобрнауки РФ разрешило подведомственным вузам вернуться к очным занятиям по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и с учетом особенностей распространения коронавируса в конкретном регионе.

Бийский рабочий

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