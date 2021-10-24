Бийск: Вузам предложено перенести каникулы студентов на нерабочую неделю

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Минобрнауки опубликовало приказ, которым наделило руководителей вузов правом перенести каникулы на нерабочие дни

Министерство образования и науки разрешило руководителям вузов, которые находятся в подчинении ведомству, перенести каникулы для учащихся на нерабочие дни, о которых ранее объявил президент России Владимир Путин в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

— Руководители образовательных и научных организаций вправе осуществить перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком, — говорится в тексте приказа.

Учебные заведения могут предусмотреть обучение студентов в формате самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий.

В приказе министерства говорится, что при переводе учащихся в формат самостоятельной работы учебные заведения должны обеспечить их соответствующей методической поддержкой. При введении удаленного обучения вузам следует обеспечить качество реализации образовательных программ, отмечается в документе.

Также Минобрнауки обязало руководителей образовательных и научных организаций обеспечить бесперебойный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде. Для неподведомственных министерству вузов положения приказа носят рекомендательный характер.

Минпросвещения: школы могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней

10:25, 23.10.2021 978

Бийский рабочий