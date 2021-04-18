Бийск: Вызовет ностальгию: выставка «Город на берегах Бии» работает в Бийске

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Объединяет художественные произведения одна тема — любимый город.

В музее Чуйского тракта работает выставка «Город на берегах Бии». На представленных полотнах запечатлены знаковые места Бийска. В выставке приняли участие 12 художников. Правда большей части из них, к сожалению, уже нет в живых.

В музее Чуйского тракта можно увидеть порядка 30 работ маститых творцов. Они сыграли важную роль в становлении и развитии профессионального художественного образования в городе. Здесь есть картины Юрия Коробейникова, Гаврилы Прибыткова, Заура Ибрагимова, Николая Пономарёва и других.

Представлены живопись и графика. На полотнах отражены узнаваемые места города. Они относятся к разным временным периодам – от Бийска купеческого до современного наукограда. Например, Успенский собор, Дом учителя, коммунальный мост.

Экспозиция будет работать до 17 мая.

В Бийске открылась выставка «Всё прекрасное редко»

19:18, 16.04.2021 313

Бийский рабочий