Бийск: Выставка «Дыхание Алтая» открылась в Бийске

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Сакральный мир Горного Алтая могут изучить бийчане.

В выставочном зале Бийска любителей изобразительного искусства готовы порадовать новой экспозицией. Авторами выставки «Дыхание Алтая» стали три бийские художницы. Они бывают в экспедициях и выезжают на пленэр, а потому их работы очень реалистичны.

Свои произведения зрителям представили три художницы: Наталья Кадикова, Марина Сафронова и Полина Ермаченко. Они очень любят Горный Алтай и восхищаются его природой. Всё это нашло отражение в их картинах. Художницы запечатлели необъятные просторы тех мест и, конечно же, горы, реки и водопады.

Наталья Кадикова и Марина Сафронова представили акварельные работы. Тем самым им удалось передать прозрачность и лёгкость изображения.

Колоритный и самобытный Алтай показала Полина Ермачtнко. Мастер продемонстрировала декоративную живопись.

В целом посетители выставки увидят порядка 90 картин. Экспозиция будет работать до 21 ноября.

В Бийске пройдет этнофестиваль молодежного творчества «Палитра культур»

18:56, 01.11.2021 696

Бийский рабочий