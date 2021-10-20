Бийск: Выше некуда. Статистика по коронавирусу в Алтайском крае снова бьет рекорды
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За сутки зарегистрировано 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 98 пациентов, умерло 29 человек, все — от COVID-19
Новые случаи
- Барнаул – 115
- Бийск – 39
- Рубцовск – 32,
- Заринск – 15
- Камень на Оби – 13
- Зональный и Немецкий национальный районы — по 10
- Бийский, Курьинский районы – по 8
- Волчихинский, Павловский, Рубцовский, Топчихинский районы – по 7
- Алейский, Змеиногорский, Усть-Калманский районы — по 6
- Калманский, Ключевский, Локтевский, Табунский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 5
- Тальменский, Троицкий районы – по 4
- Славгород, Новоалтайск, Первомайский, Целинный районы – по 3
- Алейск, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Красногорский, Смоленский, Солонешенский, Усть-Пристанский районы – по 2
- Белокуриха, Бурлинский, Косихинский, Кулундинский, Михайловский,
- Новичихинский, Родинский, Романовский, Советский, Солтонский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 19 октября
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 83 471 человек, в том числе 6285 детей. Выздоровели 60 578 человек (+ 98 за сутки). Умерли 5 953 человека (+ 29 за сутки), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 632 человека (+ 29); иные причины смерти — 1 321 человек (+ 0).
По состоянию на 19 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3557 человек.
431 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 782, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 276.
Вакцинация в Алтайском крае на 19 октября
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 036 168 комплекта вакцины.
На 19 октября в Алтайском крае прививается 727424 человека, в том числе:
- 42 190 человек получили первую прививку;
- 676 062 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
- 9 172 человека прошли повторную вакцинацию.
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09:47, 19.10.2021 2288