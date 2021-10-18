Бийск: Высокие темпы прироста: коротко о ситуации с COVID на 18 октября
0
В России впервые за пандемию выявили более 34 тысяч заразившихся COVID-19.
- В России за последние 24 часа коронавирус COVID-19 обнаружили у 34 303 человек. Это максимум с начала пандемии.
- За минувшие сутки в России от последствий коронавируса COVID-19 скончались 997 человек. Число смертей за сутки оказалось близким к рекорду, который был установлен 16 октября.
- Президент Владимир Путин точно пройдет процедуру ревакцинации от коронавируса COVID-19, однако решение о сроках будет принимать исходя из уровня антител, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- В Центре Чумакова рассказали, чем отличается разработанная центром вакцина против COVID-19 «КовиВак» от препарата «Спутник V». «Если мы знакомим организм только с частью какого-то патогена, то, соответственно, он и среагирует только на эту часть. В нашем случае организм видит сразу несколько белков и реагирует на них», — отметил замдиректора центра Чумакова, пишет РБК.
- Происхождение COVID-19 не имеет критического значения, ставить подобный вопрос «не имеет смысла», сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
- Государство не сумело объяснить россиянам необходимость вакцинации от COVID-19. Об этом в эфире НТВ заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его мнению, ответственность за провал по информированию граждан лежит на экспертном сообществе и ученых.
Рост продолжается: ситуация с коронавирусом на 17 октября в Алтайском крае
13:30, 17.10.2021 1341