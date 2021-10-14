Бийск: Высокую смертность в Алтайском крае связывают с низкими темпами вакцинации

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Алтайский край день за днем ставит рекорды по суточной смертности и заболеваемости коронавирусом.

12 октября в регионе умерли 30 больных COVID — это максимум с начала пандемии.

В Министерстве здравоохранения региона высокую смертность связывают с темпами вакцинации, которые в последнее время понизились. При этом все виды антиковидных прививок в крае есть, не хватает лишь желающих их поставить, сообщает «Толк».

Граждан, которые до сих пор сомневаются, ставить прививку или нет, спешат успокоить. По словам, главного эпидемиолога края Ирины Переладовой, самое серьезное явление, которое может возникнуть при применении любого лекарства – это анафилактический шок. За последние 30 лет в Алтайском крае таких случаев после вакцинации не было.

Пункты вакцинации в регионе продолжают работать в прежнем количестве и режиме. При этом темпы вакцинации сократились.

— В тот сезон, когда поступила вакцина, люди были напуганы. Кроме того, были ограничения по въезду в другие страны и города, ограничения посещения общественных мест. Тогда мы прививали 11-12 тысяч в день, а сейчас только за неделю, – отметила Ирина Переладова.

По мнению эпидемиолога, именно это является одной из причин резкого роста числа заболевших и умерших в регионе. Переладова предлагает стимулировать темпы вакцинации. При этом, штрафы за отказ, активно обсуждаемые в последнее время, могут привести лишь к обратному эффекту, считает специалист.

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15:03, 12.10.2021 3756

Бийский рабочий