Бийск: Выше нормы: руководитель Гидрометцентра рассказал о «невероятной» весне в Сибири

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Регионы Сибири ожидает теплая погода с температурой, превышающей норму.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС о погоде в регионах Сибири, Урала и Поволжья, которая ожидается в ближайшие дни. Согласно прогнозу, регионы ожидает температура выше климатической нормы на 7-17 градусов.

— Если смотреть на карту аномалий температуры, то невероятная весна на севере Западной и Средней Сибири. Там температура выше нормы на 14-17 градусов, но нормы там, конечно, невысокие, потому будет на Ямале, например, около 0 градусов, на Таймыре — от 4 до 8 градусов мороза. Отклонения от нормы сумасшедшие, — сообщил он.

Алтайские синоптики также прогнозируют приятное потепление в регионе. Так, уже 16 апреля в крае температура воздуха местами достигнет 21 градуса тепла.

Бийский рабочий