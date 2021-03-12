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Алтайский край

Бийск: Выставка «День рождения телефонного аппарата» работает в Бийске

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

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В Бийском краеведческом музее открылась новая временная выставка.

Она посвящена телефонным аппаратам. Узнать их историю можно с момента появления вплоть до наших дней.

На выставке посетители смогут познакомиться с основными вехами эволюции телефонно-телеграфной связи, увидеть различные модели телефонов: с дисковым номеронабирателем, кнопочные с определителем номера, первые модели сотовых телефонов Motorola и пейджеров. Вы сможете также увидеть телефон коммутатор «TELKOM telfa», стоявший на столе Леонида Трофимовича Гаркавого – председателя Бийского горисполкома (1950—1980), человека очень много сделавшего для развития Бийска, превращения его в крупный индустриальный центр Алтайского края и Западной Сибири. 

Масленичные гуляния в Бийске в этом году пройдут во всех районах города

17:12, 26.02.2021 3383

 

Бийский рабочий

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