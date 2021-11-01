Бийск: Выплаты и микрокредиты. Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

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В ноябре 2021 года россиян ждет несколько важных изменений

Меры касаются поддержки бизнеса, выплат некоторым категориям населения и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Расскажем, какие нововведения вступят в силу.

Рунет защитят от внешних угроз

С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете. Он должен сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру. В законе прописываются также правила маршрутизации трафика на территории России и порядок контроля за их соблюдением. Координировать функции обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета будет Роскомнадзор.

Микрокредиты нельзя будет получить под залог жилья

Микрокредитным финансовым организациям с 1 ноября запрещено выдавать россиянам займы под залог квартиры. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве. Ранее люди лишались собственного жилья из-за небольших задолженностей, становились жертвами так называемого жилищного рейдерства.

Собственников заранее предупредят о продаже квартиры или дома

С 1 ноября владельцев недвижимости начнут уведомлять о поступлении документов на отчуждение права собственности, заверенных электронной подписью. Благодаря этому собственник сможет своевременно узнать о попытках незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества. Уведомления будут направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи при регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

Контроль за этиловым спиртом

С 1 ноября в России появится реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции. Его будет контролировать Росалкогольрегулирование. Теперь производители спиртного без добавления этилового спирта должны предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Исключения составят предприятия по изготовлению пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон станет еще одним шагом в борьбе с контрафактным и некачественным алкоголем. По его словам, это важная мера для защиты здоровья граждан.

Новые COVID-сертификаты

С 8 ноября в России начнет действовать новая форма сертификата о вакцинации от COVID-19. В документе отразят основные данные о привитом: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес места жительства и дату оформления документа. В сертификат также внесут сведения о наличии медицинских противопоказаний и ревакцинации и оставят место для QR-кода.

Сам документ предоставят в электронном виде на двух языках – русском и английском – не позднее чем через три дня после вакцинации. Документ можно будет получить и на бумажном носителе. Сертификаты, полученные до 8 ноября, переоформят автоматически на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

Губернатор Алтайского края подписал указ о системе QR-кодов и новых ограничениях

13:49, 27.10.2021 8587

Бийский рабочий