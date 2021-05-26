Бийск: Выпускникам, сдающим ЕГЭ, будут не нужны тест на коронавирус и перчатки

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Рособрнадзор раскрыл требования допуска в пункты проведения ЕГЭ – ни тесты на COVID, ни справка о вакцинации будет не нужна.

Из инфографики ведомства следует, что участник экзамена должен быть в списке сдающих, иметь при себе паспорт, пройти бесконтактную термометрию на входе. Если у него есть хроническое заболевание, вызывающее повышенную температуру и симптомы, схожие с симптомами ОРВИ, то необходимо принести справку об этом.

В требованиях Рособрнадзора не говорится, что ученик на экзамене должен быть в маске и перчатках, если это требование не установлено в регионе. Также не нужно проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять справку о вакцинации. Решение о допуске к ЕГЭ принимает медработник, находящийся в экзаменационном пункте, говорится в сообщении.

При этом перчатки и маски в пунктах проведения ЕГЭ обязательны для всех организаторов и наблюдателей.

Добавим, что в этом году экзамен в формате ЕГЭ сдается по упрощенным правилам. Для одиннадцатиклассников, не планирующих поступать в вузы, ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Для поступления в университеты им нужно будет сдать ЕГЭ по необходимым дисциплинам. Однако для получения аттестата достаточно будет только результатов госэкзамена по русскому языку.

Утверждено окончательное расписание ЕГЭ в 2021 году

11:41, 23.04.2021 3630

Бийский рабочий