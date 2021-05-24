Бийск: Выпускник бийского «политеха» рассказал о работе в ведущей мировой компании

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На сайте компании Altium вышло интервью инженера Владимира Комиссарова, выпускника Бийского технологического института.

Владимир рассказал про образование, карьеру в области электроники и о том, как его опыт может помочь молодым специалистам в этой сфере.

— Все началось на первом курсе учебы в Бийском технологическом институте АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Обучение было настолько интересным, что не влюбиться в профессию было невозможно.

Владимир рассказывает, что еще на втором курсе он попросился в лабораторию кафедры «Методов и средств измерения и автоматизации». Так, помимо посещения лекций, у него появились ежедневные обязанности в лаборатории: «сначала разбирался с паяльником и мультиметром (та самая «Ц-шка»), чинил различные электронные устройства, потом проектировал схемы и платы в P-CAD, программировал микроконтроллеры Atmel на 51-м ядре на Assembler. Так стартовала моя профессиональная карьера, начавшись, по удачному стечению обстоятельств, еще до завершения обучения».

В 2010-м, после окончания БТИ, Владимир переехал в Санкт-Петербурггде было больше возможностей устроиться по профессии и развиваться дальше. Первым местом работы стал НИИ, занимавшийся производством медицинских устройств; затем перешёл в Институт робототехники и технической кибернетики.

— После этого я еще пару раз менял место работы, а в 2017-м получил предложение от компании ICEYE – финского космического стартапа, занимающегося разработкой и производством микроспутников : конечно же, я сразу согласился, и переехал в Финляндию осенью 2017-го, — вспоминает бывший бийчанин.

В Финляндии Владимир не только нашел новую, захватывающую работу с дружным коллективом, но и женился.

— Мои самые теплые воспоминания от опыта работы в Финляндии связаны с ними: со сборной солянкой ребят практически одного возраста, делающих одно дело – спутники. Одновременно с энтузиазмом это сопрягалось с серьезной долей ответственности: один спутник стоит 5–10 миллионов долларов, плюс запуск – но по этой же причине такой потрясающий опыт не особенно ценен, так что рекомендую всем стараться участвовать в проектах подобного масштаба. Изменилась и сама моя жизнь: в Финляндии я женился, и мы решили переехать. Финляндия вообще довольно специфическая страна, разумеется, очень безопасная, с великолепной природой и экологией, с хорошими зарплатами – что, правда, компенсируется высокими налогами и общей дороговизной, но реальная сложность лежит глубже – в разнице менталитетов. Финское общество довольно закрыто, люди эмоционально холоднее, чем в России, и с ними может быть достаточно трудно выстраивать отношения, хотя невозможно не восхищаться финским подходом к выстраиванию быта и совершенно особым отношением к природе.

Сейчас Владимир Комиссаров работает в Люксембурге — разрабатывает электронику для работ в глубоком космосе. Часть люксембургского стартапа с недавнего времени стала проектом крупного интернационального предприятия.

— Мы разрабатываем электронику для работ в глубоком космосе, и моя позиция позволяет полностью выстроить экосистему, инфраструктуру вокруг наших проектов, включая и тот набор программного обеспечения, который я считаю нужным, — поясняет Комиссаров.

Кроме того, он дал несколько советов нынешним студентам – тем, кто сейчас учится на инженеров и программистов.

Первое, что стоит упомянуть – это английский. Это основной язык получения знания в современном мир. Какую сферу ни возьми — построение проекта, рисование компонентов, трассировка проводников, проектирование структуры слоев, производство – это все описано на английском десятками различных авторов. Открываете YouTube – все на английском. И, конечно же, английский дает возможность работы за границей – а это уникальный опыт. Дело совсем не в том, что там, за границей, лучше, трава зеленее – нет. Просто работа за рубежом дает шанс попробовать себя в совершенно иных культурах ведения проекта, встретиться с людьми из других стран, получить знания и навыки, которые, возможно иначе и не получить вовсе.

Вторая рекомендация: stay tuned. Находите и изучайте сложный материал по своей отрасли: white papers от ведущих вендоров, материалы с семинаров и конференций мирового уровня.

Не бояться переезда — удивительно, но мне часто приходится сталкиваться с тем, что инженеры часто боятся переезжать. Люди боятся того, что не знают, как все сложится там, удастся ли прижиться и так далее. Но что мешает попробовать – и, если не получилось, вернуться назад? Попробовать, изучить что-то новое и вернуться с этим новым знанием, с которым ты будешь еще больше востребован на родине.

Наша справка

Altium Designer — комплексная система автоматизированного проектирования (САПР) радиоэлектронных средств, разработанная австралийской компанией Altium. Сегодня Altium Designer — это система, позволяющая реализовывать проекты электронных средств на уровне схемы или программного кода с последующей передачей информации проектировщику ПЛИС или печатной платы. Отличительной особенностью программы является проектная структура и сквозная целостность ведения разработки на разных уровнях проектирования.

Бийский рабочий