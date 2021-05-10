Бийск: Выпускаем дым: власти утвердили план антитабачной концепции до 2035 года

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В правительстве предлагают размещать на 75% площади упаковок рисунки или фотографии на тему вреда курения.

Правительство РФ намерено изменить требования к упаковке табачных изделий. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующий план мероприятий по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года.

В плане предусмотрено более 20 мероприятий, одно из них предполагает «усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения».

— В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения, — отметили в пресс-службе Правительства РФ.

Также предлагается изучить возможность запрета на использование в индустрии ароматизаторов и красителей, а также добавок, усиливающих зависимость, в том числе в жидкостях для электронных средств доставки никотина.

Кроме того, на уровне ЕЭК планируется ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ.

Планируется усилить контроль за соблюдением запрета на рекламу табачных изделий и повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.

Как напомнили в кабмине, концепция государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотиносодержащей продукции утверждена в 2019 году. Ее целью является сокращение к 2035 году доли курящих граждан с нынешних 29% до 21% и максимальное снижение показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

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16:52, 01.04.2021 1219

Бийский рабочий