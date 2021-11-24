Бийск: Вынужденные меры: Виктор Томенко объяснил «сегрегацию» общества

17

В начале прямой линии губернатор Алтайского края объяснил, чем обусловлено введение QR-кодов в регионе

Губернатор отметил, что считает важным начать отвечать на вопросы жители именно с этой темы. Он напомнил, что весь мир уже два года живет в условиях пандемии и главным ключом к прохождению пандемии назвал — коллективный иммунитет.

— Для этого необходимо, чтобы 80-90% взрослого населения жителей Алтайского края были привиты. Сегодня в крае живет примерно 1,8 млн взрослых. По состоянию на сегодняшнее утро, полностью закончили вакцинацию чуть более 800 тысяч человек. Чтобы нам выходить на цифру 80-90% — должны быть привиты 1,6 млн человек, — пояснил губернатор.

Томенко отметил, что сейчас темпы вакцинации в крае увеличились и если они останутся такими, то понадобится еще 4-5 месяцев на достижение необходимых показателей.

— В это время же надо продолжать как-то жить, лечить и спасать людей, — сказал глава региона. — Надо понимать, что возможности системы здравоохранения не безграничны. Нельзя врачей и медиков оставлять один на один с этой инфекцией, мы все вместе должны им помочь. В чем эта помощь заключается? Надо особое внимание уделить соблюдению тех санитарных правил, которые выработала наука и наши санитарные власти. Необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, лишний раз не появляться там, где много людей. Конечно, надо вакцинироваться и если у вас нет медицинский противопоказаний, то надо это сделать.

Губернатор пояснил, что в том числе и для этого с ноября власти ввели дополнительные ограничения: в некоторые места массового скопления людей, доступ тех, кто не привит — запретили.

— Естественно, исходя из того, что миллион человек в регионе оказались все зоны доступа к этим услугам — возмущению нет предела. Мы это понимаем и слышим, и относимся с уважением к этой позиции. Но звучат такие оценки, что это сегрегация, нарушение конституции и так далее. Что я здесь отвечу? Ну, к сожалению, приходится эти меры принимать, решая задачи более важного порядка, связанные и со здоровьем, и с жизнью многих людей. Эти меры вынужденные, временные, — заявил Томенко.

Сканируй меня полностью: в Бийске неоднозначная ситуация с QR-кодами

13:10, 23.11.2021 2458

Глава региона отметил, что, когда ситуация будет улучшаться, меры намерены отменять. И признался, что ничего приятного в принятии такого рода решений для него нет.

— Ну слушайте ведь не требуется запрещать вход, например, в общественный транспорт не привитым людям или в продуктовый магазин. По хорошему, надо было бы и там ограничения ввести, но реально глядя на положение вещей, мы понимаем, что везде доступ перекрыть тоже не возможно. Если пойти на полный круг мер, последствия будут не предсказуемые. Не можем мы себе такого позволить. Но ограничить доступ в некоторые места, уже позволит снизить некоторые риски, — считает губернатор.

Он отметил, что эффект от введения новых мер власти увидели — определенный стимул и мотивация у людей, которые еще не привились, появился. Темпы вакцинации увеличились примерно в три-четыре раза.

— Я надеюсь, что такими темпами за определенный период времени, где ни будь в первом квартале или по завершению первого квартала следующего года мы сможем говорить о достижении примерных показателей формирования коллективного иммунитета, — завершил губернатор.

Бийский рабочий