Бийск: Выйти из сумрака: бийским чиновникам напомнили о необходимости раскрыть доходы

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У чиновников Бийска осталось меньше двух месяцев, чтобы отчитаться о доходах.

До 30 апреля муниципальные служащие должны предоставить данные о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.

В мэрии Бийска прошел семинар, как правильно заполнять декларации.

Служащим раздали памятки «Обзор характерных недостатков и типичных ошибок, допускаемых при заполнении и представлении справок» и «Как правильно сдать сведения о доходах».

Стоит отметить, что в последние годы Бийск сотрясают декларационные скандалы, однако они в большей мере связаны с декларациями, которые подают депутаты Думы Бийска. Самим громкими были разбирательства по итогам декларационной кампании 2017 года, когда данные о доходах и имуществе неверно подали 17 депутатов.

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А вот за муниципальными служащими таких недочетов отмечается меньше, либо проходят они не столь заметно.

К тому же согласно последним поправкам в законодательство, для части служащих предоставление сведений о доходах заметно упростили, пояснив это тем, что их должности не связаны с коррупционными рисками.

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Бийский рабочий