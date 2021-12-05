Бийск: Выход на лед запрещен: в Бийске у водоемов устанавливают предупреждающие знаки

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Основная задача — предостеречь горожан и сообщить, что на данном участке выход на лед может привести к трагическим последствиям

В Бийске в рамках акции «Безопасный лед» сотрудники ГОЧС и ПБ и МЧС начали установку предупреждающих аншлагов «Выход на лед запрещен» на берегах реки. Сегодня в Бийске и районах насчитывается 9 незамерзающих участков водоемов.

Помимо установки знаков спасатели проведут рейдовые мероприятия на водоемы с целью выявления граждан, выходящих на лед в небезопасных для этого местах. С ними будут проведены профилактические беседы, пристальное внимание участники рейдов уделят несовершеннолетним, обнаруженным у водоемов без присмотра взрослых.

Акция «Безопасный лед» пройдет в пять этапов. Каждый этап будет проходить в последнюю неделю месяца с ноября 2021 года по март 2022 года.

В Бийске провели профилактические беседы с любителями зимней рыбалки

15:49, 30.12.2020 1248

Бийский рабочий